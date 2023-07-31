Экспорт IT-услуг из Украины уменьшился почти на 10%

В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составил $3,38 млрд. При этом, согласно данным Национального банка, показатель июня этого года составляет $573 млн, сообщает Новое время.

Исполнительный директор IT Ukraine Association Константин Васюк отметил, что в текущей ситуации рост ІТ-индустрии по результатам полугода был бы чудом. В то же время положительный сценарий — сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей ІТ-услуг, к сожалению, тоже не состоялся. Поэтому, по результатам полугода, ассоциация фиксирует тренд на снижение объемов экспорта украинского ІТ.

По данным НБУ, в первом квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года, и составил $1,68 млрд. По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере $7,35 млрд. Налоги за 2022 год составили 32,2 млрд гривен.