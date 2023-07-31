Минобороны полностью выполнило запрос Генштаба по беспилотникам – Маляр

Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Мы - Украина", сообщает Лига.net.

"Те, которые военного [назначения], полностью все заказы, которые переданы нам от Генерального штаба, Министерством обороны выполнены, и все контракты заключены, и все это работает на фронте" , – сказала она.

Маляр отметила: по закону, ведомство имеет право закупать исключительно то, что заказывает Генштаб. Генеральный штаб формирует запрос и может заказывать товары военного назначения у Минобороны.

Маляр заметила, что "абсолютное" большинство этих беспилотников сделано украинскими производителями: "Это разные производители, это не один, это разных типов беспилотники".

Она отметила, что в Украине есть "технологический прорыв" за время войны и Минобороны создало "очень благоприятные" условия для того, чтобы производитель прошел все разрешения и испытания.

"Мы максимально настолько сократили, что даже для стандартов НАТО это еще более сокращенные сроки. И сегодня круглые сутки эта система работает" , – сказала Маляр.

О дронах невоенного назначения Маляр сказала, что потребность в них на фронте "полностью высчитана" и Минобороны точно знает, сколько их нужно в месяц.

Она отметила, что ведомство не может закупать товар такого типа, потоэму этим занимаются другие гражданские ведомства. Для этого приняты решения Камбином и Верховной Радой и выделены средства, сообщила Маляр.

Среди таких дронов "очень высокий" процент потерь, поэтому необходимо их постоянное пополнение в большом количестве, заметила она. По словам Маляр, на сегодняшний день государство "максимально все что может" делает в отношении дронов невоенного типа.

Также она поблагодарила граждан за помощь в обеспечении Сил обороны гражданскими дронами.