Еврозона выходит из кризиса быстрее, чем ожидалось

Еврозона во втором квартале 2023 года вернулась к росту, причем рост оказался выше ожиданий после того, как ей удалось избежать технической рецессии в начале года, показали предварительные данные в понедельник, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Валовой внутренний продукт еврозоны во втором квартале увеличился на 0,3%, что оказалось выше ожиданий в 0,2%, сделанных по результатам опроса экономистов, проведенного агентством Reuters. По сравнению с годом ранее рост составил 0,6% против ожидавшихся 0,5%.

В предыдущем квартале в 20 странах еврозоны наблюдался нулевой рост, а в четвертом квартале 2022 года - снижение на 0,1%.

Среди крупнейших стран блока устойчивые темпы роста наблюдались во Франции и Испании за счет увеличения экспорта и туризма, в то время как в Германии, крупнейшей стране еврозоны, роста не наблюдалось, а в Италии произошло сокращение.

Растущая инфляция, вызванная высокими ценами на энергоносители после полномасштабного вторжения армии России в Украину, а также рост цен на продукты питания, повышение процентных ставок и снижение уверенности нанесли ущерб экономике единой валюты.

Однако экономика продемонстрировала и определенную устойчивость, как во время пандемии COVID-19, когда рост превзошел ожидания, поскольку предприятия быстрее приспосабливались к изменившимся условиям, чем это прогнозировали политики.

Но даже если дела в блоке идут лучше, чем ожидалось, рост в 2023 году, скорее всего, будет слабым из-за значительного снижения реальных доходов населения и резкого роста процентных ставок.

Европейский центральный банк повысил вероятность приостановки повышения процентных ставок в сентябре, поскольку инфляционное давление демонстрирует предварительные признаки ослабления, а опасения по поводу рецессии усиливаются