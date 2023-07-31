Украина получила в $1,25 млрд гранта от США на бюджетные расходы

В госбюджет Украины поступил грант от США в размере $1,25 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, сообщает Лига.Финансы.

Деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда чиновников, выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий) и другие социальные выплаты.

Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Цель проекта — частичная компенсация расходов государственного бюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны.

В 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.

С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины поступило $20,4 млрд грантовых средств от Соединенных Штатов.