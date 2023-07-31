Россияне пытаются глушить все частоты для украинских беспилотников - ВСУ

Противник хорошо понимает, какая перспектива отрасли БПЛА и их применение, поэтому, по сравнению с ситуацией, полгода назад увеличил количество своих беспилотников на фронте в разы, а также мощно борется с украинскими, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Поэтому пытаются подтягивать все новые и новые технические средства, которые приглушают буквально все частоты, не позволяя в полной мере применять имеющийся потенциал. Но и силы обороны не стоят на месте. Происходит постоянная коммуникация между производителями и пилотами военными, нами, с точки Это означает, что средство может сегодня эффективно работать в полосе, завтра противник понимает, что нужно сделать, чтобы заглушить, а послезавтра уже мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы выполнить задачу и обойти защиту противника. Эта борьба продолжается на всех уровнях" , – сказал Федоренко.

Он отметил, что противника нельзя недооценивать, в том числе и его производственный потенциал, позволяющий и производить, и модернизировать БПЛА. По словам Федоренко, количество вражеских дронов увеличилось на передовой в разы по сравнению с ситуацией полгода назад.

"Но если говорить об оперативности, скорости принятия решения, здесь Украина находится впереди. Потому что еще раз тот коптер, который сегодня не летает в связи с враждебным РЭБ, для него ищется решение всей страной: это и Киев, и Харьков, Львов и другие разработчики. Тестируется в боевых условиях. Отрасль развивается и постоянно модернизируется" , - заверил командир роты ударных БПЛА.

Он также добавил, что "количество пилотов и особенно талантливых пилотов в силах обороны преобладает", потому что в украинской армии коптерами гражданского назначения может быстро научиться управлять почти каждый пехотинец, у россиян - это отдельно выведенные представители подразделений.

Федоренко подчеркнул, что за последние восемь месяцев в Украине создана разветвленная сеть подготовки пилотов, а украинские производители создают как разведывательные, так и ударные беспилотники, дневного и ночного применения.

"Сейчас стоят вызовы о масштабировании производства, для того чтобы этих средств в силах обороны было как можно больше, потому что это расходный материал, он теряется в результате действий враждебного РЭБ, ПВО и т.д. Когда мы достигнем определенного уровня насыщения фронта этими разведывательными и ударными средствами, я думаю, ход войны по некоторым направлениям точно можно будет изменить к лучшему" , - убежден Федоренко.

Он объяснил, что "живучесть", например, популярных DJI Mavic 3 на передовой – от одного до семи дней.

"Для успешного выполнения задач одному подразделению нужно как минимум три таких коптера. Считаем – понимаем, какое нужное количество. Очень, очень велика. Но свою эффективность они показали. Потому что мы видим врага, как на передней линии, так и дальше, а если видим – каждый снаряд летит в цель" , - отметил Федоренко.