Минобороны о боях в направлении Купянска: ВСУ отбрасывают россиян, у РФ огромные потери
Вооруженные Силы Украины держат оборону на Купянском направлении и иногда отбрасывают российских оккупантов. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире канала "Мы-Украина", сообщает Лига.net.
По ее словам, захватчики хотят выбить украинские подразделения с господствующих высот в районе Купянска.
"Их ключевая задача — отвлечь наши силы с Бахмутского направления, где идет успешное наступление. Распорошить войска", — сказала Маляр.
Она отметила, что на данном участке фронта враг постоянно атакует, однако Силы обороны отбиваются и даже иногда отбрасывают россиян, нанося им большие потери.
"На этой неделе потери у них были такими же, как во время наиболее тяжелых боев за Бахмут", — подчеркнула замминистра.