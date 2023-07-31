Минобороны Литвы: Не собираемся содрогаться из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что присутствие группы Вагнера в Беларуси существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.﻿ Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Европейская правда.

По его словам, ситуация с безопасностью в регионе существенно изменилась, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

"Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Беларуси появились какие-то российские наемники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет... То, что появились наемники, которых мы обобщенно называем "вагнеровцы"... Знаете, у Литвы, как и у других членов НАТО, есть и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников" , – отметил Анушаускас.

Он добавил, что сейчас на территории Беларуси находится примерно 2-3 тысячи "вагнеровцев".