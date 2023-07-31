ГУР: Россияне пытаются увеличить производство ракет для атак по Украине
Россия постоянно пополняет запасы ракет для атак по Украине, но производство не является быстрым, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
"Кроме остатков ракет, собственно налажено производство и они работают над тем, чтобы пытаться его увеличивать, но если говорить об "Искандерах", то это значительно меньшие объемы производства, чем тех же "Калибров".
И фактически все, что сейчас производится, сразу же и выпускается российскими террористами по Украине. После определенных пауз, которые нужны для накопления и подготовки к следующим террористическим (ракетным) ударам".
По словам Юсова, в течение месяца россиянам удается изготавливать десятки "Калибров", а вот по "Искандерам" и "Кинжалам" показатели значительно меньше - единицы.