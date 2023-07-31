Удар по Кривому Рогу: в больнице рассказали о состоянии раненых

В Криворожскую городскую клиническую больницу №2 поступило 20 раненых в результате российского удара по многоэтажке 31 июля, из них 3 пациента в реанимации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили заведующий отделом политравмы Криворожской городской клинической больницы №2 Юрий Пашков, главный врач больницы Елена Климович.

Пашков рассказал, что в больницу поступило 20 раненых: 13 мужчин и 7 женщин. Из них трое пациентов - тяжелые, 14 - в состоянии средней тяжести.

Несколько человек находятся в реанимации. В результате атаки люди получили - осколочные ранения, ушибы мягких тканей, политравмы, переломы нижних конечностей.

Климович рассказала, что трем пациентам оказали помощь амбулаторно: "В травмпункте им сделаны перевязки, пациенты продолжат лечение".

По 17 пострадавшим, поступившим в стационар "тысячи", тяжелым пациентам оказана помощь в операционных залах.

В больницу попали не только жители разрушенного дома, но и жители двух соседних домов, а также раненые после прилета по учебному заведению.

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