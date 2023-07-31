Нардеп от партии "Слуга народа" Холодов решил сложить мандат: что произошло

Нардеп от партии "Слуга народа" Холодов решил сложить мандат: что произошло
Фото: Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов подал в Раду заявление о сложении мандата. Это произошло на фоне слухов о его отдыхе на Кипре, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал Стефанчук.
После слухов об отдыхе на Кипре. Нардеп Холодов решил сложить мандат

Он уточнил, что заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании парламента.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад журналисты "Схем" обнародовали собственное расследование о Холодове. Они утверждали, что нардеп выехал из Украины еще в январе 2023 года и с того времени не возвращался.

В "Схемах" уточняли, что Холодов находится со своей семьей за границей, в том числе на Кипре, где у него есть семейное имение.

Стоит заметить, что на прошлой неделе Рада лишила депутатского мандата Юрия Аристова. Это произошло после того, как журналисты узнали информацию о его отдыхе на Мальдивах.

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