Зеленский: У Путина нет сил захватить украинские порты, мы просто потопим их корабли

У России сейчас нет возможности оккупировать украинские порты, поэтому все удары по ним являются абсолютно террористическими, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит интервью Зеленского бразильскому журналисту.

"Адекватно ли это, что человек стреляет по портам? Давайте просто поговорим об этом. Он (Путин - ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется".

"То есть это не военная цель. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру... И тут вы должны ответить себе на вопрос "для чего?". Это не про зерно (это - ред.) терроризм, террористический акт, терроризировать население..."

Зеленский отметил, что Путин неадекватный человек и большая часть мира также движется к пониманию этого.

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