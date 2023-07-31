Иран и Беларусь заключили соглашение о военном сотрудничестве

Министры обороны Беларуси и Ирана Виктор Хренин и Мохаммад Реза Аштиани в понедельник во время встречи в Тегеране подписали соглашение о военном сотрудничестве и план его реализации и 2023 год, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Во время визита Хренина в столицу Ирана стороны, говорится в сообщении, "обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере".

Чуть больше деталей о встрече приводит иранское информагентство IRNA. Оно цитирует главу иранского Минобороны, который отметил, что "Беларусь занимает особое место во внешней политике Ирана".

Хренин и Реза Аштиани также обсудили полномасштабную войну в Украине. Представитель Тегерана заявил о поддержке "дипломатических усилий" и одновременно "выразил обеспокоенность" расширением НАТО без "учета интересов других стран региона".

Отметим, что еще с прошлого года Центр национального сопротивления при Минобороны Украины сообщал о присутствии иранских инструкторов в Беларуси.

В мае, по данным белорусского подполья, рабочая группа иранских инженеров посетила Гомельский радиозавод и якобы обсуждала возможность "системного налаживания производства беспилотников-камикадзе".

Ранее в этом году Иран с рабочим визитом посетил и самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.