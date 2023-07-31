ОВА: В результате российских обстрелов Херсона погибли 3 человека, еще 17 ранены

В результате российских обстрелов Херсона погибли три человека, еще 17 ранены, в том числе подросток, волонтеры и коммунальщики; еще один раненый – в Бериславе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"По состоянию на этот час только в Херсоне - семнадцать раненых и трое погибших мирных людей. Еще один человек получил травмы в результате ударов по Бериславу".

По его словам, самой молодой пострадавшей - 16 лет. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один погибший и шестеро травмированных - это работники коммунального предприятия, еще пятеро - волонтеры.

Прокудин сообщил, что они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам с ликвидацией последствий обстрелов и подтопления.

"Такая интенсивность обстрелов связана с ротацией вражеского войска на левобережье. Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немножко подождать.

Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны. Эти террористы кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться".

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