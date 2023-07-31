ГСЧС: В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, 75 получили ранения. Поисково-спасательная операция завершена, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГСЧС.
"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского обстрела 6 человек погибли и 75 ранены. Спасены 3-х человек, из которых 10-летний ребенок".
В полицию поступило 177 заявлений от пострадавших. Психологи ГСЧС на местах попаданий оказали помощь около 100 горожанам.
Предыстория:
- Утром 31 июля россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами - одна попала в жилую многоэтажку. Сообщалось о 6 погибших и 75 раненых.