Федоров: В Мелитополь начали массово завозить россиян

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области начали массово завозить россиян, сообщает Деловая столица.

Об этом 31 июля в Telegram заявил мэр города Иван Фёдоров.

"Враг выбрал Мелитополь как административный и логистический центр оккупированного юга, поэтому хочет, чтобы город наполнился "русским духом". Для этого использует проверенный способ — массовый завоз людей из РФ. Россияне приезжают в Мелитополь, заполняют улицы и расселяются в наших домах. Увлекают предприятия., возглавляют учреждения" , – подчеркнул Федоров.

По его словам, цель страны-агрессора — "разбавить" местных жителей, оказывающих оккупантам сопротивление, и "убить украинское мнение и украинское сознание в оккупации".

Он отметил, что россияне активно проводят пропаганду среди украинских детей. Под видом вывоза на отдых им промывают мозги или вообще депортируют и отдают на усыновление.

"Все это уже было. Однако все попытки советских оккупантов уничтожить Украину оказались тщетными, так же напрасны и попытки рашистских захватчиков сделать Мелитополь частью России. Мелитополь – это Украина!" – резюмировал городской голова.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные активно заселяются и грабят дома, владельцы которых вынужденно покинули город.