ОК "Юг": Россия вывела на боевое дежурство ракетоносители в Черное море
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море надводный и подводный ракетоносители общим залпом до 12 ракет "Калибр", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает спикер Оперативного командования "Юг" Сергей Назаров.
"Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море. Днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный. Таким образом наготове до 12 ракет типа "Калибр", — отметил он.
Назаров добавил, что уровень ракетной угрозы очень высок, и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.