Зеленский: Путин не выдержит еще 10 лет полномасштабной войны против Украины

Российский диктатор Путин не выдержит еще 10 лет полномасштабной войны против Украины. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, сообщает Новое время.

Журналист задал главе государства вопрос о прокси-войне, которую страна-агрессор больше 10 лет ведет в Сирии, и спросил, «может ли с Украиной произойти то, что случилось с Сирией». Зеленский ответил, что «не может — Путин не проживет столько лет». По его словам, глава кремлевского режима не воевал в Сирии в том темпе, в котором воюет против Украины — сюда страна-агрессор стянула всю свою армию. Украинский президент также отметил, что защитники Украины уничтожили костяк армии России.

"Он [Путин] не выдержит 30 лет… Он умрет — это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он уже не та фигура" , — сказал Зеленский.

По мнению президента, все действия российских оккупантов на поле боя указывают на то, что страна-террорист уже не может полностью захватить и уничтожить Украину. Хотя желания россиян не изменились, «в глубине души все они поняли, что не способны», считает Зеленский.

"Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они это сделают. А мы что-то такое сделали внутри государства и извне, что смогли стать крепче их. И поэтому они понимают, что сейчас это невозможно" , — отметил он.

Глава украинского государства добавил, что страна-агрессор может вернуться к оккупации Украины, если ей удастся выиграть время, чтобы накопить силы, снять санкции и добиться политической поддержки хоть где-то в мире, но Украина будет действовать и не допустит этого.