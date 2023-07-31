США - о ядерных угрозах Медведева: Безрассудно и безответственно

Белый дом в понедельник прокомментировал воскресное заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия, сообщает Европейская правда.

Комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома приводит CNN.

Представитель США назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

"Применение ядерного оружия в Украине или где-либо было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России", – добавил спикер.

Он подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за ядерной угрозой со стороны России, но пока не видят оснований для корректировки собственной ядерной политики.

В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал:

"Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".

"Другого выхода просто не останется", – добавил он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств считают такой сценарий маловероятным.