РФ перекрыла движение по Крымскому мосту: СМИ сообщают об эвакуации с вокзала

В оккупированном Крыму перекрыли движение по Крымскому мосту, СМИ сообщают об эвакуации с железнодорожной станции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Крым.Реалии, Крыминформ.

Причина остановки движения не называется. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, призвали "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Дополнено: Крым.Реалии, ссылаясь на российские и крымские Telegram-каналы, сообщают об эвакуации на железнодорожной станции "Керчь-Южная". По сообщениям анонимных Telegram-каналов, поступил звонок об угрозе минирования.

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