В Харькове вражеский дрон атаковал общежитие: разрушены 2 этажа

В Харькове вражеский дрон атаковал общежитие: разрушены 2 этажа
Фото: скриншот из видео прокуратуры

Российские захватчики ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе, в результате попадания в городе вспыхнул пожар, дрон разрушил два этажа общежития, сообщает Украинская правда.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают", – сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала, добавил глава ОВА.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что дрон разрушил два этажа одного из харьковских общежитий.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших пока уточняется", - сообщил он.

Позже Харьковская областная прокуратура показала последствия ночного удара российских беспилотников по городу.

e4a7db7-11.png
Скриншот из видео прокуратуры
4b44a7ab1cc26cb72343f.png
Скриншот из видео прокуратуры

По словам представителя прокуратуры Дмитрия Чубенко, вражеские дроны поразили здание учебного заведения в Салтовском районе и спортивный объект в Шевченковском районе, где ранен охранник, которого госпитализировали.

Новости

Популярные темы форума

analytics