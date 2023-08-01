В Харькове вражеский дрон атаковал общежитие: разрушены 2 этажа

Российские захватчики ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе, в результате попадания в городе вспыхнул пожар, дрон разрушил два этажа общежития, сообщает Украинская правда.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают" , – сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала, добавил глава ОВА.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что дрон разрушил два этажа одного из харьковских общежитий.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших пока уточняется" , - сообщил он.

Позже Харьковская областная прокуратура показала последствия ночного удара российских беспилотников по городу.

Скриншот из видео прокуратуры

Скриншот из видео прокуратуры

По словам представителя прокуратуры Дмитрия Чубенко, вражеские дроны поразили здание учебного заведения в Салтовском районе и спортивный объект в Шевченковском районе, где ранен охранник, которого госпитализировали.