Беларусь хочет заключить с Ираном соглашение о производстве "Шахедов" – ISW

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине, в частности, Беларусь стремится заключить соглашение о производстве иранских "Шахедов" на своей территории. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны, сообщает Украинская правда.

В институте напомнили, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год.

Аналитики ISW отметили, что Аштиани на посту министра обороны Ирана отвечает за переговоры по купле-продаже военной техники.