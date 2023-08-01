Беларусь хочет заключить с Ираном соглашение о производстве "Шахедов" – ISW
Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине, в частности, Беларусь стремится заключить соглашение о производстве иранских "Шахедов" на своей территории. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны, сообщает Украинская правда.
В институте напомнили, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год.
Аналитики ISW отметили, что Аштиани на посту министра обороны Ирана отвечает за переговоры по купле-продаже военной техники.
"Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопрос продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников "Шахед" на своей территории", – говорится в отчете.