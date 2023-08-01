Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших превысило 80

В результате ракетного удара россиян 31 июля по Кривому Рогу Днепропетровской области количество пострадавших превысило 80 человек, в больницах остаются 19 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил﻿ председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Среди пострадавших 7 детей.

19 человек в больницах средней тяжести.

Напомним, в результате удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погибли﻿ шесть человек, среди них 10-летняя девочка. Поисковую операцию завершили.

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