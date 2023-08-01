Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших превысило 80
В результате ракетного удара россиян 31 июля по Кривому Рогу Днепропетровской области количество пострадавших превысило 80 человек, в больницах остаются 19 человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Среди пострадавших 7 детей.
19 человек в больницах средней тяжести.
Напомним, в результате удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погибли шесть человек, среди них 10-летняя девочка. Поисковую операцию завершили.