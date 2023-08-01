Госдеп: РФ должна вернуть в Украину всех депортированных детей

Правительство Соединенных Штатов настаивает, что Россия должна прекратить принудительный вывоз с оккупированных территорий украинских граждан, включая детей, и вернуть всех домой. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Одним из самых ужасных инцидентов, которые мы видели в этой войне, является депортация украинских гражданских в Россию, включая лиц, насильно разлученных с их семьями" , - сказал представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать признание властей РФ в вывозе более 700 тысяч украинских детей.

Миллер объяснил, что этот фактор был одним из ключевых при определении позиции правительства США по совершению Россией преступлений против человечности.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить эти жестокие действия и вернуть украинских детей" , - подчеркнул официальный представитель администрации США.

Кроме того, он подтвердил, что США поддерживают ответственность за эти преступления.