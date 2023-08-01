За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов и 23 вражеских артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 500 оккупантов, а также уничтожили 23 артиллерийские системы, 5 танков и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили: