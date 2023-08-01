За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов и 23 вражеских артсистемы – Генштаб

За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов и 23 вражеских артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 500 оккупантов, а также уничтожили 23 артиллерийские системы, 5 танков и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 246 690 (+500) человек ликвидировано,
  • танков − 4 216 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8 205 (+17),
  • артиллерийских систем - 4 839 (+23),
  • РСЗО − 699 (+0),
  • средств ПВО − 462 (+2),
  • самолетов − 315 (+0),
  • вертолетов − 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4027 (+10),
  • крылатых ракет − 1 347 (+0),
  • кораблей/катеров − 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 324 (+32),
  • специальной техники – 718 (+3).

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