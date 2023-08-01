За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов и 23 вражеских артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 500 оккупантов, а также уничтожили 23 артиллерийские системы, 5 танков и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 246 690 (+500) человек ликвидировано,
- танков − 4 216 (+5),
- боевых бронированных машин – 8 205 (+17),
- артиллерийских систем - 4 839 (+23),
- РСЗО − 699 (+0),
- средств ПВО − 462 (+2),
- самолетов − 315 (+0),
- вертолетов − 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4027 (+10),
- крылатых ракет − 1 347 (+0),
- кораблей/катеров − 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 324 (+32),
- специальной техники – 718 (+3).