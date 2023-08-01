Сенатор США о ядерных угрозах Медведева: Это была бы атака на НАТО

Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины, сообщает Европейская правда.

По словам Грэма, россиянам "пора протрезветь, осознать", что их варварское вторжение в Украину "не сработает, вывести войска и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти".

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: Вы должны понимать, что это было бы нападение на само НАТО, учитывая близость Украины к территории стран-членов Альянса" , – подчеркнул Грэм.

To my Russian friends who talk about using nuclear weapons in Ukraine: You need to understand that would be an attack on NATO itself, given Ukraine’s proximity to NATO territory.



Time to sober up, realize that your barbaric invasion of Ukraine is not working, withdraw and save… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 31, 2023

Ранее Белый дом назвал﻿ риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.

В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".

"Другого выхода просто не останется" , – добавил он.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств считают такой сценарий маловероятным.