Сенатор США о ядерных угрозах Медведева: Это была бы атака на НАТО
Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины, сообщает Европейская правда.
По словам Грэма, россиянам "пора протрезветь, осознать", что их варварское вторжение в Украину "не сработает, вывести войска и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти".
"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: Вы должны понимать, что это было бы нападение на само НАТО, учитывая близость Украины к территории стран-членов Альянса", – подчеркнул Грэм.
Ранее Белый дом назвал риторику Медведева "безрассудной и безответственной", подчеркнув, что до сих пор Вашингтон не видел никаких признаков подготовки Россией ядерного удара.
В воскресенье в своем Telegram-канале Медведев испугался контрнаступления Украины и написал: "если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".
"Другого выхода просто не останется", – добавил он.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств считают такой сценарий маловероятным.