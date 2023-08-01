В Минобороны РФ заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ
Российское Минобороны заявило, что ночью 1 августа Украина якобы атаковала морскими дронами патрульные корабли Черномоского флота в 340 км на юго-запад от Севастополя, сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя", – говорится в сообщении.
Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку и якобы уничтожили все три безэкипажных катера ВСУ.
Сообщается, что корабли российских захватчиков "продолжают выполнять поставленные задачи".