Зеленский провел совещание с главами ключевых силовых структур

Утром во вторник, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и военные и заслушал доклады о текущей обстановке в стране, сообщает Новое время.

Глава МВД Игорь Клименко докладывал о ситуации и атакам по приграничным областям Украины, а также по ночному удару дронами по Харькову. Зеленский уточнил, что войска РФ атаковали областной центр пятью Шахедами.

Глава СБУ Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

Зеленский также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте. На совещании присутствовали генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.

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