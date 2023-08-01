В Минобороны РФ сообщили, что Герасимов якобы побывал в Запорожской области
Российское Минобороны заявило, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов якобы побывал на временно оккупированной территории Запорожской области Украины, сообщает Украинская правда.
"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.
Сообщается, что Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по "текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении".
Минобороны РФ также опубликовало минутное видео с Герасимовым, однако на нем не понятно, где именно находится российский генерал.