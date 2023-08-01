Израильское судно проигнорировало "блокаду" РФ Черного моря – мониторинг

Израильское судно Ams1 проигнорировало "блокаду" Россией Черного моря и вошло в украинское устье Дуная, вслед за израильским судном идут еще два - из Греции и Турции/Грузии. Об этом заявил представитель OSINT-сообщества Маркус Джонсон, сообщает Экономическая правда.

"Ams1 заходит в украинский рукав Дуная. Это был первый корабль, который прорвал черноморскую блокаду России после бомбардировки Рени 25 июля. Начав свое путешествие в Ашдоде, Израиль, он открыто объявил пунктом назначения - Украину, поскольку направлялся через Черное море прямым курсом. Отважные моряки" , - написал Джонсон.

Кроме того, сообщил Джонсон, вслед за израильским Ams1 идут суда Sahin 2 и Yilmaz Kaptan под флагами Греции и Турции/Грузии соответственно.

"В течение ночи 3 гражданских корабля, кажется, успешно бросили вызов российским угрозам навигации в Черном море. Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan шли прямыми маршрутами, открыто определяя пункт назначения в Украину через AIS. Их происхождение: Израиль, Греция и Турция/Грузия" , - отметил он.

"Первые доказательства того, что Россия не может останавливать и обыскивать корабли в Черном море" , - так прокомментировало событие болгарское издание Actualno.