В 2023-м Медицинские силы не закупили для ВСУ ни одной аптечки — депутат

Народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская сообщила, что в этом году Медицинские силы не закупили для ВСУ ни одной тактической аптечки и не создали критерии и требования для оценки их качества. На своей странице в Facebook она отметила, что вопрос поставки нашим военным средств первой медицинской помощи рассматривался во время заседания Комитета по нацбезопасности.

Эту тему начали обсуждать там после того, как 20 июля в социальных сетях появилась информация о передаваемых в войска некачественных кровоостанавливающих турникетах.

Депутат отмечает, что в 2023-м Медицинские силы не передавали в армию аптечек, их защитники получали через Международную техническую помощь. Более того, они были непроверенными, ведь "до сих пор нет стандартов требований качества к украинской тактической аптечке". Это же касается и кровоостанавливающих турникетов.

"Существует колоссальная проблема списания аптечек. Их списать почти невозможно. Следовательно, дать запрос на новые - тоже невозможно. Замкнутый круг , - объясняет Бобровская. - Поэтому военные покупают себе турникеты или комплектующие надлежащего качества как могут и умеют".

Бобровская подытожила, что ситуация в этой области – грусть и стыд.

А член Комитета по нацбезопасности Егор Чернев сообщил, что для отчета по этой проблеме была вызвана командующая медицинскими войсками Татьяна Остащенко. Ей дали две недели "для принятия мер". По словам народного избранника, "за это время все аптечки должны быть проверены, после чего все некачественные компоненты должны быть заменены".