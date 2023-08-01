Активные бои на юге и проблемы армии РФ: обзор британской разведки

На юге Украины интенсивные боевые действия продолжаются в двух секторах – вблизи города Орехов Запорожской области и в районе Великой Новоселки Донецкой области. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 1 августа, опубликованном в Twitter, сообщает Европейская правда.

В ведомстве отметили, что вблизи Орехова украинские войска наступают на позиции 58-й общевойсковой армии РФ, которая сейчас истощена после более чем восьми недель интенсивных боев.

К югу от Великой Новоселки оборону держат сформированные из Восточного и Южного военных округов оккупационные подразделения, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий, добавили в разведке.

По данным ведомства, подразделения 5-й общевойсковой армии РФ, вероятно, находятся под особым давлением и также чувствуют, что им давно пора на ротацию с линии фронта.