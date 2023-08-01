Мечты Грузии о ЕС умрут вместе с Саакашвили – Politico

Находясь в больничной палате бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что его жизнь или смерть окажет огромное влияние на то, имеет ли Грузия реальные шансы присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом, со ссылкой на POLITICO, сообщает Зеркало недели.

«Я борюсь за свою жизнь и эту страну. Конечно, они могут довести меня до летального исхода, и это будет ужасным сигналом в этой гибридной войне для всего региона и подбодрит автократии и деспотии, которые хотят стать деспотами» , – написал он, общаясь записками через юристов с изданием.

В 2003 году Саакашвили возглавил революцию роз, которая свергла постсоветское правительство, управляемое олигархами, пообещав борьбу с коррупцией и открытость к Западу. Он даже изменил конституцию, чтобы закрепить «полную интеграцию» как в ЕС, так и в НАТО. В 2008 году Саакашвили был во главе своей страны во время катастрофической войны с Россией.

Его растущий авторитаризм оттолкнул многих его первоначальных поклонников. Напыщенный правоцентристский лидер был изгнан в 2013 году и уехал в Украину – стал главой Одесской областной администрации, а затем – главой Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском.

Грузинский суд заочно признал его виновным в злоупотреблении властью, помиловав полицейских, избивших оппозиционного депутата. Его лишили грузинского паспорта и приговорили к шести годам заключения. Мало кто ожидал, что Саакашвили когда-нибудь вернется. Они недооценивали его способность к шоуменству.

В 2021 году политик нелегально вернулся через границу и вынудил власть арестовать его, что она вскоре и сделала. Бывший президент, поведение которого становилось все более нестабильным, объявил себя политическим заключенным и начал голодовку, требуя своего увольнения. Через несколько недель, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, он прекратил голодовку.

Однако с тех пор состояние здоровья 55-летнего президента резко ухудшилось.

При жизни Саакашвили, возможно, не смог провести глубокие и длительные реформы, необходимые для вступления в ЕС Грузии, но после смерти он может потопить этот проект навсегда.

«Отношения с международным сообществом уже находятся в состоянии глубокой заморозки в результате объятий партии «Грузинская мечта» с Москвой. А перспективы членства в Европейском Союзе, похоже, рушатся на наших глазах» , – сказал Давид Кезерашвили, бывший министр обороны Саакашвили во время российского вторжения в 2008 году.

После того, как Саакашвили ушел из власти, страна сместилась в более промосковском направлении под руководством правящей партии «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили. Хотя Иванишвили публично покинул передовую политику, многие считают, что он руководит страной и отдает приказы премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

Несмотря на то, что Кремль и его местные союзники контролируют пятую часть территории Грузии, правительство отказалось ввести санкции против России после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. Вместо этого его обвинили в том, что он закрывает глаза на то, что страна становится перевалочным пунктом для перемещающихся из ЕС в Россию санкционных товаров, наживаясь на этом в обход ограничений.

В знак потепления отношений Кремль упразднил запрет на прямые рейсы в Грузию и смягчил визовые требования для ее граждан. Российские отдыхающие теперь летают в солнечную столицу и ее морские курорты, несмотря на протесты общественности и предупреждения президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно докладу Европейского совета по международным отношениям, Иванишвили «кажется, в значительной степени ответственен» за промосковский уклон Тбилиси. «В силу своего контроля над партией «Грузинская мечта» и правительством Иванишвили, возможно, пытается вернуть Грузию в сферу влияния России», говорится в отчете.

Смена курса правительства противоречит общественному мнению: голубые флаги ЕС развеваются на балконах квартир и правительственных зданий по всему Тбилиси. Общенациональный опрос, проведенный в апреле Международным республиканским институтом, показал, что 89% грузин поддерживают вступление в ЕС, что является самым высоким показателем за последние годы. Но только 38% из 1500 опрошенных считают, что нынешнее правительство проводит прозападную внешнюю политику.

Существует также международная обеспокоенность судьбой Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы грузинское правительство разрешило бывшему президенту приехать в Украину.

«Россия убивает гражданина Украины Саакашвили руками грузинских властей. Я призываю наших партнеров обратить внимание на эту ситуацию, не игнорировать ее и спасти этого человека. Ни одно правительство в Европе не имеет права казнить людей, жизнь является основной европейской ценностью» , – написал он в Твиттере, после того, как фотографии из суда показали истощенного Саакашвили.

В конце прошлого года Государственный департамент США заявил, что «очень внимательно следит» за лечением Саакашвили. Между тем, Европейский парламент в начале этого года призвал Тбилиси уволить Саакашвили, предупредив, что его лечение является «лакмусовой бумажкой для проверки приверженности грузинского правительства европейским ценностям и ее задекларированным европейским стремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС».

Надежды Грузии на членство в ЕС уже в глубоком затруднении. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, но не предоставил его Грузии – вместо этого прописал пакет из 12 рекомендаций по реформам.

В прошлом году в докладе Европарламента содержалось предупреждение, что Грузия «серьезно отступила от основных демократических принципов и ключевых политических обязательств», взятых на себя в рамках соглашения об ассоциации с блоком.

«Верховенство права отступает от прогресса, которого «Грузинская мечта» достигла в первые годы правления. Они пытаются создать иллюзию, что есть прогресс, однако предложенные реформы не ведут к большей демократизации» , – сказал Вакушти Менадбе, доцент юридического факультета Государственного университета Ильи.

В то время как правительство настаивает на том, что Саакашвили получает надлежащий уход и должно отбывать наказание, союзники бывшего лидера настаивают на том, чтобы делегация при поддержке ЕС проверила состояние его здоровья.

Георгий Чаладзе был бывшим замминистра культуры в правительстве Саакашвили, а сейчас выступает его личным адвокатом.

«В феврале ЕС согласился направить миссию для изучения его лечения и состояния здоровья» , – сказал он.

Долгожданная польская медицинская миссия прибыла в Тбилиси в начале июля, но до сих пор не обнародовала свои выводы. Кроме них, единственными посетителями Саакашвили есть его мать и адвокаты.

Ожидается, что в октябре Европейская комиссия опубликует свой Пакет мер по расширению на 2023 год, который оценит прогресс в ключевых областях реформ и потенциально откроет двери для кандидатуры Грузии на членство в ЕС. Однако, учитывая растущую обеспокоенность по поводу обращения с бывшим президентом, Брюссель все более неблагоприятно смотрит на надежды Грузии на членство в ЕС, утверждает Виола фон Крамон, немецкий депутат Европарламента от партии «Зеленых» и член Комитета по иностранным делам Европарламента.