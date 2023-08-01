США готовы ввести санкции против КНДР за поставку оружия РФ

Соединенные Штаты не будут колебаться во введении санкций против Северной Кореи за поставки оружия РФ. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, сообщает Европейская правда.

Представитель Госдепа напомнил, что Соединенные Штаты уже вводили ряд санкций против КНДР и юридических и физических лиц по всему миру за помощь России в войне против Украины.

"Мы без колебаний будем делать это и в будущем" , – отметил Миллер.

В то же время представитель Госдепа добавил, что он "не собирается заранее обсуждать какие-то конкретные действия".