ПУМБ. Чистая прибыль банка Ахметова выросла в 17 раз

Чистая прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ), принадлежащего Ринату Ахметову, в первом полугодии 2023 года выросла в 16,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Новое время.

Она составила почти 3,68 млрд грн, сообщил ПУМБ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый процентный доход ПУМБ за январь-июнь 2023 года вырос в 4,3 раза — до 5,74 млрд грн.

Чистый комиссионный доход увеличился на 31,5% - до 1,09 млрд грн.

В первом полугодии-2023 ПУМБ расформировал 341,8 млн грн резервов, тогда как за аналогичный период прошлого года он увеличил их на 4,27 млрд грн.

Совокупная прибыль банка за первое полугодие 2023 года достигла 4,02 млрд грн против 78,61 млн грн за первое полугодие 2022 года.

Активы банка выросли почти на 13,74 млрд грн, достигнув 125,71 млрд грн. Такой рост объясняется значительным увеличением инвестиций в ценные бумаги — с 12,59 млрд грн до 45,55 млрд грн, тогда как наличные и средства в НБУ, напротив, сократились в 1,7 раза — до 27,15 млрд грн.

Кредиты и авансы клиентам возросли с 43,77 млрд грн до 44,78 млрд грн, а задолженность других банков — на 0,64 млрд грн, до 41,27 млрд грн.

Средства клиентов ПУМБ за первое полугодие 2023 года увеличились с 90,04 млрд грн до 104,08 млрд грн, тем временем капитал банка возрос с 11,08 млрд грн до 15,07 млрд грн, в том числе нераспределенная прибыль — с 3,08 млрд грн до 7,5 млрд грн.

По данным НБУ на 1 июня, ПУМБ входил в десятку крупнейших банков Украины, занимая 8-е место среди 65 действующих украинских банков по размеру активов (131,96 млрд грн). На конец июня сеть банка насчитывала 5 региональных подразделений и 221 отделение по сравнению с 213 отделениями на начало 2023 года.