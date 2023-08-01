Трамп уверенно опережает всех конкурентов-республиканцев – опрос

Бывший президент США Дональд Трамп уверенно опережает своих соперников в борьбе за номинацию на президентских выборах от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса New York Times и Сиенского колледжа, сообщает Европейская правда.

За Трампа готовы проголосовать 54% респондентов, тогда как его ближайший конкурент – губернатор от Флориды Рон Десантис – набирает 17%. Ни один другой кандидат не набрал более 3%.

Опрос свидетельствует, что Трамп имеет решающее преимущество почти в каждой демографической группе и регионе, а также в каждом идеологическом крыле партии.

Он лидирует с большим отрывом среди мужчин и женщин, молодых и старших избирателей, умеренных и консерваторов, тех, кто ходил в колледж, и тех, кто не ходил, а также в городах, пригородах и сельской местности.

Трамп сейчас является фигурантом ряда судебных разбирательств. 28 июля ему выдвинули три новых обвинения в совершении уголовных преступлений по делу об обращении с секретными документами.

Теперь экс-президенту грозят 32 пункта обвинения в умышленном хранении информации о национальной обороне по Закону о шпионаже и восемь пунктов, связанных с предполагаемыми попытками препятствования расследованию.