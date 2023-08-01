В Украине изменились правила денежных переводов через терминал - НБУ

Начиная с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине меняются правила пополнения счета через банковские терминалы - добавились реквизиты к квитанциям, которые формируются при совершении наличных операций с помощью терминала. Это требования предусматривает постановления НБУ от 30 июня, сообщает Зеркало недели.

Иными словами, предусмотрена предварительная авторизация. То есть теперь нужно вводить номер телефона, получить одноразовый пароль, который потом ввести, и получить квитанцию.

Однако это требование не касается следующих оплат:

коммунальных платежей – квартплата и коммунальные услуги, телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана;

оплата билетов для железнодорожных перевозок;

оплата проезда в городском и пригородном транспорте;

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.



