Стало известно, сколько украинцев уже получили гранты "єРобота"

Семь тысяч граждан Украины уже получили гранты от государства для открытия собственного дела в рамках правительственной программы "єРобота". Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, сообщает Укринформ.

Она напомнила, что для развития в Украине предпринимательства была инициирована грантовая программа "єРобота":

"Это возможность получить грант трех видов: на развитие или создание собственного бизнеса; грант на перерабатывающие предприятия, предусматривающий получение восьми миллионов гривен; грант для создания или развития собственной теплицы или сада".

Чиновница уточнила, что на микрогранты на развитие или создание собственного бизнеса вызвались 26 тысяч человек, а почти 7 тысяч уже их получили.

"Эти люди создали уже более 15 тысяч рабочих мест. Они получили от государства совокупно 1 миллиард в течение года, каждый в разное время" , - подчеркнула замминистра.

При этом, добавила она, получатели гранта, уже запустившие собственный бизнес, уплатили почти 400 миллионов гривен налогов в государственный бюджет.