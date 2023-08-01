ДБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы
Государственное бюро расследований сообщило депутатам Киевского городского совета о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, сообщает Украинская правда.
"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу", – говорится в сообщении.
Сообщается, что столичные депутаты "оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию", но при этом получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.