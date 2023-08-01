США о беспилотниках в Москве: Не поощряем Украину наносить удары по РФ

Госдеп Соединенных Штатов прокомментировал произошедшие в ночь на 30 июля удары беспилотников по Москве. Свою реакцию об этом выразил спикер Госдепа Мэттью Миллер, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли США слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что возвращение войны "в ее символические центры" в Москве - это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", Миллер заявил, что он "не уверен, что согласился бы с такой интерпретацией того, что означают символические центры.

"Я скажу, что мы не поощряем и не разрешаем наносить удары за пределами границ Украины. Но, как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну" , - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также напомнил, что "именно украинская гражданская инфраструктура является мишенью" россиян, и "это украинских гражданских убивают в этой войне", когда РФ бьет по школам, больницам и многоквартирным домам.