За сутки в России пытались поджечь 9 военкоматов – Baza

За последние сутки в России попытались поджечь девять военкоматов, сообщает Украинская правда.

По данным Telegram-канала Baza, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в городах Можайск и Подольск Московской области, Россоши Воронежской области, Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Калуге, а также Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники, как утверждает Telegram-канал.

Например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске задержали 54-летнюю сотрудницу челябинского завода металлоконструкций. Она бросила коктейль молотова в медицинский кабинет здания военкомата.

Через два часа произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница.

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.