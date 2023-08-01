В Латвии предлагают экспортировать украинское зерно через свои порты
Министр по вопросам сельского хозяйства Латвии Дидзис Шмиц заявил, что экспорт украинского зерна через латвийские порты – не невозможный сценарий, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал после встречи с латвийским президентом Эдгарсом Ринкевичсом.
По словам Шмица, экспорт через Балтийский коридор – задача непростая, а доставить зерно в Латвию будет сложной задачей для логистов, однако это не невозможно.
Он отметил, что мощности портов позволяют экспортировать зерно из Украины, а главная сложность – разная ширина железнодорожных путей, однако груз можно достаточно быстро перегрузить с одного поезда на другой.
"Конечно, нужно посчитать на калькуляторе. Понятно, что будет сложно и дорого, но если нет других решений, то коридор через страны Балтии – такое решение", – пояснил министр.