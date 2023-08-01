Крупнейший банк Швейцарии закроет большинство счетов россиян

Швейцарский банк UBS закроет большинство счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse, пишет швейцарское издание NZZ Magazin со ссылкой на свои источники. В целом банк UBS собирается избавиться от 50–75% унаследованной клиентской базы из-за несоответствия своим критериям риска, сообщает Лига.Финансы.

Конкретные имена и названия российских клиентов неизвестны, но NZZ предполагает, что это будут "оффшорные клиенты" – лица с российскими паспортами, проживающие за пределами Швейцарии.

UBS осторожно относился к российским клиентам задолго до начала российской агрессии против Украины, а после 2014 перестал привлекать их вообще, тогда как Credit Suisse решил воспользоваться ситуацией. Российское подразделение считалось в Credit Suisse машиной для получения прибыли, пишет издание.

В UBS не захотели комментировать информацию NZZ. Однако издание указывает, что ранее банк декларировал желание закрепить собственные принципы управления рисками и корпоративную культуру в поглощенном Credit Suisse. Не под запись в UBS говорят, что это действительно означает возможность разрыва деловых отношений, которые вел Credit Suisse.

UBS Group поглотил бывшего конкурента Credit Suisse Group, у которого возникли проблемы с платежеспособностью, в июне 2023 года за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). Это стало самым большим слиянием банков со времен мирового финансового кризиса 2008 года.