В Украине падают продажи новых автомобилей: что покупали в июле

За июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто. Это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

"От показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж июльский рынок демонстрировал в 2015 году" , - говорится в сообщении.

В рейтинге марок уже третий месяц не меняется лидерская тройка:

Первенство на рынке удерживает Toyota – 883 шт.

На втором месте остается Renault – 564 шт.

Третий результат у Volkswagen – 525 шт.

Также в пятерку автопроизводителей луны попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).

Титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой кроссовер Renault Duster, который в июле выбрали 552 покупателя.

Всего с начала 2023 года в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей – это на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года.