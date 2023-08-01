В Украине падают продажи новых автомобилей: что покупали в июле
За июль в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто. Это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
"От показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж июльский рынок демонстрировал в 2015 году", - говорится в сообщении.
В рейтинге марок уже третий месяц не меняется лидерская тройка:
- Первенство на рынке удерживает Toyota – 883 шт.
- На втором месте остается Renault – 564 шт.
- Третий результат у Volkswagen – 525 шт.
Также в пятерку автопроизводителей луны попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).
Титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой кроссовер Renault Duster, который в июле выбрали 552 покупателя.
Всего с начала 2023 года в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых автомобилей – это на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года.