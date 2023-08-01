Британия в ООН: Россия потеряла 200 тысяч солдат в Украине

Более 200 тысяч военных потеряла РФ погибшими и ранеными за время захватнической войны против Украины. Об этом заявил политический координатор постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли во время заседания Совета безопасности ООН, сообщает Европейская правда.

Выступая за заседании Совбеза, он заявил, что "утверждение России о том, что именно украинская агрессия каким-то образом ответственна за продолжение войны, абсурдно".

"Именно РФ посылает тысячи своих молодых людей на смерть. По оценкам, более 200 тысяч российских солдат были убиты или ранены в Украине" , – отметил Экерсли.

По его словам, в этой войне "есть только один агрессор", поскольку все видели, "как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страну, незаконно и неспровоцированно".