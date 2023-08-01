Зеленский о блокировании зернового соглашения: Для Путина – это "эксклюзив на крови"

Блокировка Россией зерновой сделки – это давление и деньги, эдакий "эксклюзив на крови". Об этом президент Украины сказал в интервью бразильскому изданию Globo, сообщает Укринформ.

"Мы говорим о голоде, о выживании мира, о социальном хаосе, который может быть из-за непоставки зерна. А для него (Путина - ред.) - это давление и деньги, потому что, блокируя наше зерно, он продает свое. Это эксклюзив на крови. Это поведение человека, не уважающего международное право, или которому дают возможность это право не уважать" , - заявил президент.

Он напомнил, что в украинской Формуле мира есть важный пункт – "пищевая безопасность". И эта пищевая безопасность, по словам президента, предусматривает свободное движение зерна через черноморский "коридор", который на сегодняшний день "блокирует один человек: угрозами, обстрелами, военными кораблями".

По словам Зеленского, в данной ситуации только один Путин получает от этого результат.

"Избавляясь от Украины, как конкурента, Россия дает миру более дорогой продукт и одновременно влияет на те или иные африканские, азиатские, латиноамериканские государства" , - сказал он.

Президент отметил, что для России сейчас действует одно – право силы, другого ничего не существует: ни гуманизма, ни международного права. Поэтому в этом случае, убежден он, Турция и ООН должны применить свое право силы, они должны оказывать давление на РФ. Так же должны давить на Россию и другие страны, страдающие из-за угрозы голода.