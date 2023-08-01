Китай призвал США прекратить все формы военной помощи Тайваню

Пекин призвал Вашингтон прекратить все формы военной помощи Тайваню и заявил, что армия Китая готова защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства обороны КНР Тан Кефея по поводу решения правительства США оказать Тайваню военную помощь на $345 миллионов, сообщает Укринформ.

"Предоставление Соединенными Штатами военной помощи китайскому региону Тайвань является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая и угрожает миру и стабильности в Тайванском проливе" , - заявил Тан.

Он подчеркнул, что вопрос Тайваня затрагивает основные интересы Китая и является "красной линией" в китайско-американских отношениях.

"Мы призываем американскую сторону прекратить все формы военной помощи Тайваню и не идти дальше по неправильному и опасному пути" , - сказал спикер.

Он добавил, что Китай движется к воссоединению, и "ни один человек или ни одна сила его не остановит". По его словам, китайская армия внимательно следит за ситуацией в Тайваньском проливе и будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность КНР.