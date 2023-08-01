У Киева есть план на случай убийства Зеленского — Politico

У Украины есть план на случай гибели президента Владимира Зеленского в условиях войны с Россией﻿ Об этом пишет американское издание Politico в своем материале "План Украины, если Россия убьет Зеленского", сообщает Деловая столица.

В материале отмечается, что на публику украинские чиновники говорить отказываются, однако вопросы возможного убийства главы государства российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе.

Владимир Зеленский не просто формальный руководитель государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки, отмечает издание.

Россияне, по информации украинских чиновников, предприняли несколько попыток ликвидации украинского президента. Кроме того, радикально настроенные российские депутаты регулярно требуют убить Зеленского: в марте депутат РФ Михаил Делягин заявил, что "единственной нормальной реакцией" на инцидент вторжения диверсантов в Брянскую область является "срочное устранение Зеленского".

"Очевидно, что сейчас риски меньше, чем в первые хаотические недели войны, когда российские танки приблизились к украинской столице, и мало кто думал, что борющаяся нация выживет. Но никто в украинском правительстве или парламенте страны не сомневается, что опасность остается высокой" , — считают авторы статьи.

Несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского существует. В частности, это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что у "украинцев есть планы" по "непрерывности правительства".

По Конституции, линия подражания власти четкая: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Издание добавляет, что у действующего спикера Руслана Стефанчука нет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

Издание предполагает, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Тогда как Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего армией, полагает медиа.

По подсчетам экспертов Национального бюро экономических исследований США за последние 150 лет произошло 59 убийств национальных лидеров.

"Убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет" , — объясняет издание.

СМИ признает, что смерть Зеленского стала бы психологическим шоком, однако для оценки вероятного влияния необходимо учитывать, как изменилась Украина с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение. Авторы статьи считают, что если в этой ситуации и есть слабое звено, то оно, пожалуй, не в Украине, а среди ее союзников.