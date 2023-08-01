Украинский сервис Megogo планирует выйти на Nasdaq
Украинский сервис Megogo не отказался от планов выхода на американскую технологическую биржу Nasdaq. Первоначально выход на IPO планировался на 2022 год. Об этом рассказал соучредитель и совладелец компании Федор Дроздовский, сообщает Новое время.
Megogo должен был выйти на IPO еще летом 2022 года, говорит Дроздовский. Стриминг начал готовиться к выходу на биржу с 2019—2020 года, а в 2021-м имел уже всю отчетность.
"Мы почти сделали стандарт (PCAOB), который использует американская биржа. У нас был план, что к нам прилетает специалист из Индии (работавший с американской биржей) и будет проводить этот аудит", — рассказал Дроздовский.
По его словам, компания была готова к выходу на биржу на 95%. Перед началом полномасштабного вторжения в ходе подготовки на IPO Megogo оценивали в $800−900 млн.
Также Дроздовский рассказал о возобновлении планов выхода на технологическую биржу США Nasdaq.
"Мы планируем идти в сторону IPO. Поэтому сейчас готовим данные к публичности", — отметил совладелец компании.
По словам Дроздовского выход на биржу откроет компании доступ к значительно более дешевому капиталу, ликвидности, М&А и быстрому масштабированию.
Также Megogo планирует инвестраунд от частных инвесторов на $20−30 млн. Деньги нужны на экспансию для 10−12 стран.
В феврале этого года сообщалось, что украинский медиасервис Megogo начинает работать на польском рынке.