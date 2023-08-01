Украинский сервис Megogo планирует выйти на Nasdaq

Украинский сервис Megogo не отказался от планов выхода на американскую технологическую биржу Nasdaq. Первоначально выход на IPO планировался на 2022 год. ﻿Об этом рассказал соучредитель и совладелец компании Федор Дроздовский, сообщает Новое время.

Megogo должен был выйти на IPO еще летом 2022 года, говорит Дроздовский. Стриминг начал готовиться к выходу на биржу с 2019—2020 года, а в 2021-м имел уже всю отчетность.

"Мы почти сделали стандарт (PCAOB), который использует американская биржа. У нас был план, что к нам прилетает специалист из Индии (работавший с американской биржей) и будет проводить этот аудит" , — рассказал Дроздовский.

По его словам, компания была готова к выходу на биржу на 95%. Перед началом полномасштабного вторжения в ходе подготовки на IPO Megogo оценивали в $800−900 млн.

Также Дроздовский рассказал о возобновлении планов выхода на технологическую биржу США Nasdaq.

"Мы планируем идти в сторону IPO. Поэтому сейчас готовим данные к публичности" , — отметил совладелец компании.

По словам Дроздовского выход на биржу откроет компании доступ к значительно более дешевому капиталу, ликвидности, М&А и быстрому масштабированию.

Также Megogo планирует инвестраунд от частных инвесторов на $20−30 млн. Деньги нужны на экспансию для 10−12 стран.

В феврале этого года сообщалось, что украинский медиасервис Megogo начинает работать на польском рынке.