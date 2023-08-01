Дерипаска через свою компанию поставляет наемников для армии РФ – СМИ
Компания российского олигарха Олега Дерипаски "Русал" набирает на работу "добровольцев", которые почти сразу подписывают договор с Минобороны РФ и идут на войну против Украины. Об этом свидетельствуют результаты расследования "Важных историй".
"Русал" - один из крупнейших в мире производителя алюминия - оформляет желающих в связанные с Дерипаской компании. Например, ЧОП "Руслан". На следующий день "сотрудник" подписывает контракт с Минобороны.
После этого действие трудового договора приостанавливают - так у компании есть возможность "платить премии".
Выплаты от Минобороны - 200 тысяч рублей, от "Руслана" - 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Безвозмездная выплата денежных средств тому, кто проходит военную службу по контракту".
Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", который фактически является частью армии РФ.
Сам Дерипаска находится под санкциями. С компании санкции сняли, когда Дерипаска снизил долю в "Русале" ниже контрольной.
Кроме Дерипаски "добровольцев" для Минобороны РФ поставляют как минимум:
- "Новатэк" Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко,
- "Моспромстрой" Михаила Гуцериева,
- крупнейший в России застройщик ПИК Сергея Гордеева.