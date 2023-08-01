Продоляк: Москва привыкает к полноценной войне

Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию России﻿. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя новую атаку дронов на столицу РФ, сообщает Деловая столица.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны…" , — порассуждал советник главы ОП.

Напомним, уже дважды в офисный центр "Москва-сити" попадал беспилотник. Там, вероятно, расположены несколько российских министерств.